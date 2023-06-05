جامعة 6 أكتوبر تتصدر قائمة الجامعات الخاصة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2023

أعلن الدكتور جمال سامي رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن الجامعة احتلت المرتبة ٦٠١-٨٠٠ من بين ١٥٩١ جامعة عالمية تم ادراجها في تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education لعام ٢٠٢٣ الذي يقيم أداء الجامعات حول العالم وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتصدرت جامعة ٦ أكتوبر قائمة الجامعات الخاصة في مصر حيث احتلت المركز الأول مع جامعتين اخرين ما بين ١٤ جامعة خاصة تم ادراجها بهذا التصنيف والمركز الخامس المكرر بين ٣٧ جامعة مصرية.



وصرح ان الجامعة قد تقدمت بشكل ملحوظ في العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث ارتقت الجامعة ٤٠٠ مركزا عالميًا مقارنة بالعام الماضي في الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم، كما تقدمت ٣٠٠ مركزا عالميا في الهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، و١٠٠ مركز في كلا من الأهداف المتعلقة بمحاربة الفقر والصحة الجيدة. بالإضافة إلى ذلك، حققت جامعة ٦ أكتوبر مركزا متميزا في الهدف الثامن الخاص ببيئة العمل والنمو الاقتصادي حيث احتلت المرتبة ١٠١-٢٠٠ عالميًا وتصدرت الجامعات المصرية في هذا المجال.



وأوضح ان هذه النتائج إنجازًا جديدا لجامعة ٦ أكتوبر يضاف الى قائمة التصنيفات العالمية التي تم ادراج جامعة ٦ أكتوبر بها في الخمس سنوات الأخيرة.



كما أكد الدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس الأمناء بأن هذه النتائج تعكس الالتزام المستمر لجامعة ٦ أكتوبر بجودة وتطوير التعليم وبتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ويعد هذا الإنجاز مصدر فخر للجامعة ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى جاهدة لتقديم تعليم عالي الجودة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع كما تقدم بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع الطلاب بالجامعة على هذا الانجاز المتميز.