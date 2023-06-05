رئيس أشمون يشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

ترأس اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، الإجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون ،بحضور يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية ، و محمد العباسي سكرتير عام مجلس مدينة أشمون ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها بداية من الاثنين الموافق 12 من شهر يونيو الجاري وحتى الخميس الموافق 13 من يوليو القادم، حيث تم التنسيق مع يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية في كل ما يتعلق بجميع التجهيزات اللازمة للمدارس واللجان الخاصة بالطلبة، وتجهيزات غرفة عمليات الإدارة التعليمية بأشمون التي سوف تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العملية الامتحانية، مشدداً علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، وذلك من خلال شن حملات النظافة المكثفة ورفع الاشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، وتسوية وتمهيد الطرق المؤدي إلي المدارس، فضلاً عن أعمال التطهير داخل وخارج المدارس، حرصاً علي سلامة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

كما تم التنبيه بضرورة توفير كافة وسائل المواصلات لسهولة إنتقال الطلاب لأماكن أداء الامتحانات دون أي مشاكل أو معوقات، وكذا التنبية علي مسئولي شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بأشمون بعدم قطع الكهرباء أو المياه في التوقيتات المقرر لأداء الامتحانات حرصاً علي سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم .

وفي نهاية الاجتماع شدد النمر علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين واستمرار أعمال التطوير والتجميل، واستمرار حملات رفع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة وكذا الاشغالات لتسهيل الحركة المرورية ،والمتابعة الدورية والمستمرة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل حلها ميدانيًا، للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون.