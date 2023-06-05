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الإثنين 05 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الإكوادور: إجلاء أكثر من 500 شخص من منازلهم بسبب الفبضانات العارمة

الإكوادور
الإكوادور
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قال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو، إنه تم إجلاء أكثر من 500 شخص من منازلهم في شمال البلاد؛ بعد أن اجتاحت الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في مناطق عدة.

وأضاف الرئيس الإكوادوري - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في. الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو فقدان أي شخص جراء المياه الغزيرة، مشيرا إلى أن الأمطار استمرت في الهطول لمدة 12 ساعة دون انقطاع مما تسبب في فيضان ستة أنهار.
وأكد - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن الأولوية القصوى هي إنقاذ حياة المواطنين وحمايتهم وأن العمل مستمر لتحقيق هذا الهدف.
وقد صعد العشرات من السكان على أسطح منازلهم لحماية أنفسهم من ارتفاع منسوب المياه، وذلك بحسب صور نشرتها وزارة الدفاع كما تم تعليق الدراسة في عدة بلدات حيث تضررت مباني المدارس.
وذكرت سلطات إدارة المخاطر إنه تم إجلاء نحو 500 شخص بالقوارب و30 آخرين بطائرة هليكوبتر.

الاكوادور الأمطار الغزيرة