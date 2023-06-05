ضبط 265 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (265) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (278) متهم ضبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,796 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (48,200 كيلو جرام).

كما شملت، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,580 كيلو جرام).

وأيضًا كمية من مخدر الآيس وزنت (2,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (174جرام).

عدد (1465) قرص مخدر.

ضبط (37 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم).

تنفيذ الأحكام، تنفيذ (59324) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.