طلب إحاطة لتدني الخدمة بمستشفى حميات أبوتشت في قنا

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تدني الخدمة المقدمة للمواطن في مستشفى حميات أبوتشت بمحافظة قنا.

وقال "أبو نحول" في نص طلب طلب الإحاطة المُقدم منه، إن مستشفى حميات أبوتشت تعاني من سوء الخدمات المقدمة للمريض، حيث يُعاني المواطنين المرضى من سوء أحوال النظافة بصفة عامة في المستشفى وتدني الإمكانيات ونقص الخامات الهامة، مثل القطن والشاش والبلستر والجونتيات والماسكات وغيرها من الخامات الهامة، والتب الطبيعي تواجدها في أي مستشفى.

وأشار إلى أن الإمكانيات لا تستوعب أعداد المواطنين المرضي، وكذلك أيضًا عدم وجود إشراف على صيانة الأجهزة، وأيضاً نقص في الأجهزة الطبية ونقص في الأطباء، فنرى أن المستشفى في حاجة ماسة إلي تطوير شامل، ووضعها في أعين الاعتبار .