وزارة العمل تعلن تنفيذ برنامج التوعية بالإسعافات الأولية مع المصابين بالقاهرة وأسيوط

أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى بمقر شركة بتروجيت بعنوان "الاسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين" من خلال فرع المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحدة أسيوط ، وكذلك المرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز بالقاهرة والاستماع إلى آراء و مقترحات المتدربين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتفعيل دور المركز ووحداته فى هذا المجال والعمل على الوقوف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، انها تلقت تقريراً من الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل و المشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، نوه فيه إلى أنه للاسبوع الثانى وتأكيدا عى دور المركز القومى فى رفع الوعى الوقائى ونشر ثقافة للسلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى ، تم تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى بمقر شركة بتروجيت من خلال فرع المركز باسيوط ، موضحاً بان الجلسة الافتتاحية كانت بعنوان التعريف بالاسعافات الاولية والحروق وانواعها ، كما أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة فمن حق كل انسان ان يحيا فى سلامة وصحة جيدة فهى تلعب دورا مهما فى توفير بيئة عمل امنة و خالية من المخاطر لكل عامل بالاضافة زيادة الانتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، وذلك من خلال خفض معدلات الاصابة بالأمراض المهنية واصابات العمل والحوادث الجسيمة والحفاظ على الأيدي العاملة والمنشأة .

وأضاف معاون الوزير ، أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بالمتابعة المستمرة لمجريات العمل للوقف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها ، حيث قام بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز والاستماع إلى آراء و مقترحات المتدربين فى البرامج المقدمة بالمركز ومدى رضائهم عن الأداء المقدم لهم ، كما أثنى المتدربين على المستوى العملى المقدم لهم من خلال المدربين ، وأشادوا بأسلوب التعامل المقدم لهم من خلال القائمين على العملية التدريبية من المنسقين وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب ، ووجه السيد المشرف على المركز بضرورة إجراء الصيانة الأزمة لأجهزة التكيف بكافة قاعات التدريب وتهيئة كافة السبل التى تسهل عملية التدريب لتحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة بالمركز .

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