النائب ميشال معوض يعلن سحب ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلن عضو مجلس النواب اللبناني النائب ميشال معوض سحب ترشيحه بانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية بعدما حصل على أكثرية الأصوات الصحيحة في 10 جلسات نيابية أجريت فيها الانتخابات داخل مجلس النواب، فيما كان اسمه مطروحا في جلسة أخرى لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد معوض أن سحب ترشحه يأتي لدعم مرشح جديد للرئاسة وهو الوزير الأسبق جهاد أزعور.

وطرحت المعارضة اللبنانية اسم ميشال معوض كمرشح لها في انتخابات الرئاسة التي انطلقت أولى جلساتها في 29 سبتمبر الماضي، حيث تبنى ترشحيه الكتل النيابية لأحزاب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ومستقلون وذلك ضمن تحالف بلغ عدد أعضائه 45 نائبا على الأكثر.

وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني البالغ عددهم 128 نائبا، إذ يقتضي فوز المرشح للانتخابات الحصول على أغلبية الثلثين بـمقدار 86 صوتا من الجولة الأولى للتصويت، أو الحصول على أغلبية النصف زائد واحد والمقدرة بـ 65 صوتا فقط وذلك بشرط الحافظ على النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة طوال الجلسة والمقدر بـ 86 نائبا.

ويأتي انسحاب ميشال معوض من السباق الرئاسي لإفساح المجال أمام مرشح توافقي جديد للرئاسة يحظى بدعم أكبر من الكتل النيابية بعدما تم وصف "معوض" بأنه مرشح مواجهة وينتمي لفريق سياسي لتحدي فريق سياسي آخر.