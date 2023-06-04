الاتحاد المصرى للتأمين ينظم حفل تأبين لأحد رواد وشيوخ القطاع

عقد الاتحاد المصري للتأمين حفل تأبين لرائد من رواد صناعة التأمين في مصر ، جمال حمزة رحمه الله رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين سابقاً وأحد رواد صناعة التامين وإعادة التامين بمصر والعالم العربي، والذي وافته المنية في شهر مارس من هذا العام، وذلك وفاءاً وعرفاناً لمسيرته الحافلة في دعم صناعة التأمين المصرية.

واستُهل حفل التأبين بعرض فيلم تسجيلي يتضمن السيرة الذاتية للأستاذ جمال حمزة، ولقطات تذكارية خلال مراحل عمره المختلفة وملخص لما تركه من إرث لصناعة التأمين المصرية، وذلك بحضور لفيف من قادة رواد صناعة التامين المصرية وأسرة المغفور له والعديد من أصدقائه.

ثم القي علاء الزهيري كلمة الاتحاد المصري للتأمين ، تبعته كلمة شركة مصر القابضة للتأمين والتي ألقاها الأستاذ محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، ثم كلمة أسرة الفقيد والتي شارك بها كل من السيدة الفاضلة حرمه وأبناءه.

كما ألقى رواد وقادة قطاع التأمين و اسرة وأصدقاء الفقيد كلمات رثاء ، وشارك بالقاء للكلمات كل من السادة الأساتذة عزت عبد الباري ، عبد الرؤوف قطب ، همام بدر ، محمد عبد الجواد ، ابراهيم عبد الشهيد ، جمال صقر ، محمد قطب ، سامية حيدة ، خالد عبد الصادق، محمد عبد الرسول ، محمد صادق ، محمد الدشيش.

كما القي الدكتور جمال شحاتة عميد كلية القاهرة كلمة الجامعة باعتبارها الجامعة التي تخرج منها الراحل.

كما تم عرض تسجيلا مصورا لكلمة رثاء من السيد ستيفانوس ملخرينوس ، المدير الإقليمي بشركة ميونخ ري سابقا ، وتسجيلا صوتيا للاستاذ احمد عارفين.

وانتهت فاعليات الحفل بتكريم أسم الراحل من خلال درع تكريم قدمه رئيس الاتحاد المصري للتأمين لأسرة الراحل الكريمة.

وجديرا بالذكر أنه قد تولى العديد من المناصب بمصر وخارجها، فقد كان سيادته رئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التامين، ورئيس لمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، كما شغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إعادة التأمين الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى العديد من المناصب الاستشارية وعضوية مجالس الإدارات في مصر والعالم.