طارق عبدالعزيز يطمئن جمهوره من داخل المستشفى:اللهم لك الحمد تمت القسطرة الثانية بنجاح

طمأن الفنان طارق عبدالعزيز جمهوره، على حالته الصحية، من داخل إحدى المستشفيات، وذلك بعد إجراءه عملية بالقلب.

ونشر طارق عبدالعزيز صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بصحبة الفنان محمد رياض والطاقم الطبي بالمستشفى، وعلق عليها قائلا: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا

تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمدلله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من الدكتور اشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".



وأضاف: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي، شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر، شكرًا دكتور سامح ثابت اللي كشف الغمة، شكرًا دكتور ماجد بهجت على حسن الاستقبال والاهتمام الدائم بالجميع، شكرًا دكتور أيمن الباز لمتابعته واهتمامه بكل التفاصيل".

وأنهى منشورة قائلا:" ختامًا شكرًا للأستاذ الدكتور طارق رشيد السبب في الضحكة الحلوة اللي على الوشوش الطيبة في الصورة، الدكتور طارق مثال حي للدكتور الفنان اللي مش بس متقن في شغله دة بيحبه وبيبدع فيه.. ربنا يسدد الخُطى ويجمعنا دايمًا في الخير".