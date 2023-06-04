المشروع القومي للكابادي بالدقهلية يواصل تدريباته بإستاد المنصورة الرياضي

واصلت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ تدريبات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي بين تلاميذ المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للكابادي تحت شعار "كابادي المدارس المصرية"، وذلك اليوم الأحد بصالة الكاراتيه بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بإشراف عماد المرشدى القائم بعمل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، و أميرة يسري مسئول المشروع بالوزارة، و محمد الحسانين مسئول وإداري المشروع بالمديرية، تدريب كلا من عبداللطيف إبراهيم ونزيه شعبان.

يهدف المشروع إلى نشر لعبة الكابادي وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الناشئين ( بنين - بنات) لدعم الاتحاد المصري للكابادي بعناصر للمشاركة في المنتخب القومي لعدد 30طليع وطليعة.

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه على مدار 7 أشهر ؛ حيث يتم فيها التدريب على المهارات الأساسية للعبة وتقييم فتري للمراكز وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز بعضها البعض وإعداد لقاءات تنافسية مع الفرق الأخرى، لصقل مهارات اللاعبين عن طريق التنافس والاحتكاك.



يأتي تنفيذ التدريب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالوزارة.

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