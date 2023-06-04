السعودية والصومال تؤكدان أهمية تعزيز التعاون البرلماني

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورئيس مجلس الشعب الصومالي آدم محمد نور، أهمية التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المجلسين إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد في مقر مجلس الشورى السعودي بالرياض، ضمن زيارة آدم إلى المملكة - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشرك بينهما في شتى المجالات، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد آل الشيخ أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصومال لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصومالي، منوها بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية شاملة، وما أحدثته رؤية المملكة 2030 من نقلة نوعية وحراكا في مختلف الجوانب.

من جانبه.. أكد آدم حرص البرلمان الصومالي على تعزيز العلاقات الثنائية مع مجلس الشورى السوري، مثمنا جهود المملكة الإنسانية التي تقدمها للصومال من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية.