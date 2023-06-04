وزير الدفاع الصيني: مبادرة الأمن العالمي الصينية تسهم في معالجة تحديات الأمن الدولي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني "لي شانغ فو" اليوم الأحد أن مبادرة الأمن العالمي التي اقترحها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" تسهم في معالجة تحديات الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تدعو إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في "حوار شانغريلا الـ20" في سنغافورة، موضحا أن الصين نجحت في شق مسار صيني النمط نحو التحديث، الأمر الذي ضخ قوة دافعة قوية نحو تعزيز التنمية المشتركة، وقدم إسهامات كبيرة لحماية السلام العالمي ولعب دورا إيجابيا في تحسين الحوكمة العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

كما أعرب لي عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز الالتزام تجاه مجتمع مصير مشترك في منطقة "آسيا-الباسيفيك"، وتعزيز التنمية السليمة للتعاون الأمني الإقليمي، والسعي إلى بناء هيكل مفتوح وشامل وشفاف ومنصف للتعاون الأمني الإقليمي، مشددا على أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وأن كيفية حل قضية تايوان مسألة يقررها الصينيون، إذ أنها لا تتحمل أي تدخل من أي قوى خارجية، لافتا إلى محافظة بلاده بكل حزم على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.