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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ اقتصاد: مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الموالح الزراعية
الموالح الزراعية
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قال أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر شهدت نهضة زراعية ضخمة وتطورات كبيرة في شتى المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تعتبر قصة نجاح بكل المقاييس، موضحا أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حاجز الـ 6.5 مليون طن.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن  مصر احتلت المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح، بعد أسبانيا وتم تصدير مليون و700 ألف طن موالح، فضلاً عن تصدير 700 ألف طن بطاطس.

وتابع أستاذ الأقتصاد، أن  مصر احتلت المرتبة الأولى في تصدير الفراولة المجمدة والمصنعات الزراعية وزيادة نسبة المنتجات المصنعة من المحاصيل الزراعية ما بين 8% إلى 40%، وهناك نهضة كبيرة في مجال القطاع الزراعي. 

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