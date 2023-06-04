محافظ الإسكندرية يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأحد، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وإيجاد فرص استثمار بين الجانبين.

في البداية، أعرب المحافظ عن سعادته باستقبال السفيرة على أرض الإسكندرية، مستهل الحديث عن جائزة التميز الحكومي العربي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تساهم في تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي.

وأكد اللواء محمد الشريف، على انجازات الدولة المصرية في كثير من النواحي، لافتا أننا نطمح في القضاء على البيروقراطية وزيادة فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن الإسكندرية تتميز بفرص سياحية كثيرة ومواقع رائعة مثل قلعة قايتباي وغيرها من المناطق الجذابة. كما أكد أن الإستثمار في الإسكندرية هو اختيار ناحج إذ أنها تعد العاصمة الاقتصادية لمصر.

من جانبها، شكرت السفيرة المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على مكانة مصر الكبيرة في الإمارات وعمق العلاقات التي تجمع بين الجانبين.

وأوضحت أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة التي لها تجربة رائدة في مجال الجودة والتميز الحكومي وأنظمة التنمية الإدارية.

وأشارت السفيرة إلى أن دولة الإمارات تهتم حاليا بمبادرة المسرعات الحكومية: وهي مبادرة حكومية لتكوين منصّة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وتطوير العمل الحكومي من خلال تبنّي نموذج عمل فريد من نوعه يرتكز على النتائج المسرّعة، والتعاون الوثيق بين الجهات، والابتكار لإنجاز المطلوب خلال 100 يوم.

وأضافت أن هناك أيضا مبادرة التنافسية التي تساهم في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتسجيل المجهودات والانجازات الحكومية.