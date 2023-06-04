تكريم النائبة رشا قلج ضمن أكثر 100 صانع تغيير تأثيرًا في إفريقيا

تصدرت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية القائمة كواحدة من "100 صانع تغيير أكثر تأثيرًا في إفريقيا" من قبل Humanitarian Awards Global، تقديرا لجهودها الكبيرة من أجل القضاء على زواج الأطفال ، ودعم تعليم الفتيات وتحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.

وأعربت الدكتورة رشا قلج في بيان لها عن سعادتها بهذا التكريم التي أكدت على تكريمها كواحد من 100 صانع تغيير ملهم ومؤثر من إفريقيا لعام 2022 من قبل جوائز الإنسانية العالمية ، وذلك لما حققته نحو بناء قدرات الرعاية الصحية ، وتحسين رعاية المرضى ، وتمكين النساء والفتيات حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهن وتحقيق أحلامهن.

وأكدت على مواصلة الجهود لتحسين وصول المرضى إلى الرعاية صحية العالية الجودة ، وزيادة وعي المجتمع وإحداث تطور ثقافي ايجابي في إفريقيا لمراعاة حقوق المراه و الفتيات. .

وأضافت الدكتورة رشا قلج : أهنيء جميع صانعي التغيير الاستثنائيين الذين تم اختيارهم معي هذا العام، فجاء اختيارهم عن جدارة واستحقاق ، وأؤمن بأننا يمكننا أن نؤثر إيجابيا في حياة الناس في المجتمعات الأكثر حرمانًا في إفريقيا وخارجها ونغيرها للأفضل.

يأتي اختيار الدكتورة رشا قلج ضمن قائمة أكثر صناع التغيير تأثيرا في إفريقيا لعام 2022 جاء لعدة أسباب أهمها العمل على تحسين رعاية المرضى في إفريقيا وخارجها من خلال تقديم أكثر من 1580 منحة دراسية للأطباء الشباب من 50 دولة ، في 39 تخصصًا طبيًا اساسي و غير متوفر، النجاح على مدى السنوات العشر الماضية وتعمل عن كثب مع أكثر من 20 سيدة أفريقية أولى كسفيرات لمؤسسة ميرك بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والأوساط الأكاديمية والفنون في 50 دولة حول العالم، والعمل على بشكل كبير في تشكيل مستقبل إفريقيا من خلال قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي من خلال تحويل مشهد رعاية المرضى ، تسر التوعيه ، ودعم تعليم الفتيات ، وتمكين المرأة ، و القضاء علي وصمة العقم في أفريقيا، تعليم الفتيات ؛ ومن خلال برنامج " تعليم ليندا" ، كانت تقدم منحًا دراسية لآلاف من تلميذات المدارس لمواصلة تعليمهن للوصول إلى أهدافهن ، من خلال المنح والمواد المدرسية، إحداث تحول ثقافي ايجابي وكسر الصمت حول مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والصحية في إفريقيا والمجتمعات المحرومة ، وتدريب أكثر من 2500 إعلامي من أكثر من 35 دولة على رفع مستوى الوعي حول مختلف القضايا الاجتماعية والصحي، وإطلاق 8 جوائز مختلفة يتم إطلاقها سنويًا لأفضل تغطية إعلامية ومصممي أزياء وأفلام وأغاني