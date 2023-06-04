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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأربعاء.. قطع الكهرباء عن 4 قرى بشرق النيل في بني سويف

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أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرى ( الحمرايا ، بياض العرب ، بني سليمان ، العلالمة ،/ بني سويف ، أبوصالح/ناصر ) ، وذلك يوم  الأربعاء المقبل 8 يونيو، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 11 ظهرا ، لعمل صيانة على لوحة الكهرباء  ببياض. 

وقدم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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