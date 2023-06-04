"صباح الخير يا مصر" يستعرض الحالة المرورية اليوم الأحد 4 يونيو 2023

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 4 يونيو 2923.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن الكثافات المرورية تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وفي الكورنيش تُوجد كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

وأضافت أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات مرورية متقطعة مستمرة معنا حتى غمرة.

وتابعت: "أما الذي يسلك اتجاه العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، نفس الموضوع في ميدان التحرير والمتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة".

وأكدت: "كثافات أخرى ظهرت لكنها متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات مرورية، كما يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي".