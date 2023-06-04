تشاووش أوغلو وأكار خارجها.. أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، مساء السبت، عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة والتي شهدت تغييرات الحقائب سيادية على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية والخارجية.



وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.

وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.

وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورال أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.

وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وجرى تعيين عمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة في حكومة أردوغان الجديدة.

فيما حافظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة للحكومة.



تشكيلة الحكومة الجديدة

هاكان فيدان وزيرا للخارجية.

محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.

يشار غولر وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية.

محمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.

ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

يوسف تكين وزيرا للتربية الوطنية.

محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا.

إبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات.

عمر بولات وزيرا للتجارة.

عبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية.

عثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة.