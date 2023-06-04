حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 4 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وهناك فرص لسقوط امطار خفيفة ورعدية على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 العظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة .