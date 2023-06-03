الجيش اليمني يعلن إسقاط قواته طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب تعز

أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت، اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، القول إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية معادية للمليشيا الحوثية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب غرب المحافظة.