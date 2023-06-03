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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اليمني يعلن إسقاط قواته طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت، اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب غرب محافظة تعز. 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، القول إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية معادية للمليشيا الحوثية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب غرب المحافظة. 

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