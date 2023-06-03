رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل مهاجم الفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رحيل مهاجم الفريق، بعد قضاء 6 مواسم داخل قلعة الملكي، ليصبح ثاني اللاعبين الراحلين بعد ماركو أسينسيو.

ونشر نادي ريال مدريد، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، وجه من خلاله الشكر للمهاجم الدومينكاني ماريانو دياز، الذي ينتهي عقده مع الميرينجي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

كان النادي المدريدي، أعلن مغادرة ماركو أسينسيو للفريق، الذي انتهى عقده مع الفريق أيضًا، ليرافقه ماريانو دياز بشكل رسمي.

ماريانو دياز

وانضم لاعب منتخب جمهورية الدومينيكان لصفوف ريال مدريد في 2018 قادمًا من ليون الفرنسي.

وجاء بيان النادي كالآتي: «يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لماريانو، اللاعب الذي انتمى إلى أكاديميتنا من 2011 إلى 2016 وإلى الفريق الأول لمدة ستة مواسم، والتي فاز فيها بـ13 لقبًا: 2 بطولة دوري أبطال أوروبا، 3 كؤوس عالمية للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 3 بطولات الدوري الإسباني، 1 كأس الملك و 2 كأس السوبر الإسباني».

واختتم: «ريال مدريد يتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة».

وحقق ماريانو البالغ من العمر 29 عامًا مع ريال مدريد 13 بطولة في 6 مواسم، وخاض مع الملكي 52 مباراة سجل خلالها 6 أهداف فقط.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف برشلونة المتصدر وبطل الموسم الحالي.