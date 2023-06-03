استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. رحمي يجتمع مع الجهات المشاركة بأعمال الامتحانات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاع الاجتماعات بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعاً بحضور مديري المديريات والجهات المشاركة في تنفيذ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، التي تنطلق أولى أيامها الإثنين الموافق الثاني عشر من يونيو الحالي، وتستمر حتى الخامس عشر من يوليو القادم.



وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية بضرورة تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، وبما يضمن أمن وسلامة سير الامتحانات، حيث يؤدي 40931 طالب وطالبة، موزعة على عدد 116 لجنة بالإدارات التعليمية العشر، والموزعة على مراكز الغربية الثمانية.



كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن بضرورة إزالة كافة الإشغالات المحيطة باللجان المحددة لأداء امتحانات الثانوية العامة، مع تكليف شركات المرافق (الكهرباء، مياه الشرب) برفع درجة الاستعداد وتوفير مندوب لهما بغرفة عمليات المحافظة طوال فترة الإمتحانات وحتى نهايتها.



وكلف رحمي مديرية الطب البيطري بتطهير اللجان بصفة مستمرة وغيرها من الأماكن والمقار الخاصة بعملية الإمتحانات، مع تكليف كلا من هيئة الإسعاف ومديرية الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى خلال فترة الإمتحانات وذلك للتعامل السريع والفوري مع الحالات الطارئة، إلى جانب توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط خدمة شرطية على استراحات المراقبين إلى جانب اللجان.



وفي سياق متصل وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتوفير عيادات داخلية بالمدارس للتعامل الفوري مع الحالات البسيطة التى لاتتطلب الإسعاف، مع توعية المراقبين بالإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة من الطلاب وتوضيح طريقة التعامل مع هذه الحالات فيما يخص مصير المادة الممتحنة والدرجات، كما تم

تكليف المديرية بربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة طوال فترة الإمتحانات.



كما كلف رحمي مديرية التربية والتعليم بالتعامل بمنتهى الحزم مع عمليات ومحاولات الغش بكافة أنواعه، مع تشكيل فرق متابعة للمرور على اللجان بالمدارس للتأكد من السلامة الإنشائية للمدارس وجاهزيتها ومدى ملاءمتها لأداء الطلاب للإمتحانات من حيث جودة المناضد والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة وغير ذلك.



من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22549 طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4940 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13332 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 40931 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى، مشيراً إلى استعداد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتي ستبدأ أعمالها من السبت الموافق العاشر من يونيو لإنهاء كافة التجهيزات، والتأكيد مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، ومتابعة خطوط السير لمركز توزيع الأسئلة يومياً.



وأضاف حسن أن المديرية جهزت 25 استراحة على مستوى الغربية للمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال الثانوية العامة، منها 15 استراحة خاصة بالرجال، و10 استراحات مخصصة للسيدات، وتم تجهيزها بالأثاث المناسب واللائق بالمعلمين، وبما يضمن لهم الراحة داخل الاستراحات خلال فترة سير الامتحانات.