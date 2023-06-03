عالم أزهري: المسيح الدجال سيظهر في هذا التوقيت.. فيديو

أكد الشيخ حسن الجنايني عالم من علماء الأزهر الشريف أن المسيح الدجال سيظهر في وقت تشتد به المشكلات، وسيكون به جوع شديد، وسيأتي ومعه جنة ومعه نار، وجاء للفتنة، فمن تبعه ليذهب الى الجنة يدخل النار ومن تبعه للنار يدخل الجنة.

وأضاف الجنايني خلال برنامج "علامة إستفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي: من يقول أن ظهور المسيح الدجال سيأتي بسبب الذكاء الاصطناعي، فهو أمر غير صحيح، أو من يقول أن ظهور المسيح الدجال بسبب حبوب أو أشياء تتسبب في سعادة الإنسان فهو أمر غير صحيح.



وتابع: فقد تغير بعض الأشياء من الانسان، كالخمر وأشياء أخرى، وتلك الاشياء ليس لها علاقة بأمور أخر الزمان وبعلامات يوم القيامة.



وفى نفس السياق قال هاني محمود الباحث في علوم الفضاء، إن المسيح الدجال يعرف عنه أنه سيأتي في وقت سينتشر القحط في الأرض، وسيكون البشر لا يستطيعون أن يأكلوا أو يشربوا.



ولفت الى أن العلماء اخترعوا هرمونات جديدة تسمى الحابة الزرقاء او الفيل الازرق، تلك الهرمونات عندما تنبعث في المخ أو الجهاز العصبي تقوم بزيادة هرمون السعادة في الدم لدرجة غير تقليدية، فتقوم بتوصيل الشخص الى درجة من النشوة بالسعادة كأحساسك بالوصول للجنة مثلما قالوا.



وأضاف ان تلك التكنولوجيا مرتبطة بسمة الوحش التي تجهز حاليا في العالم، بأعتراف الاقباط أنها المذكورة في سفر الرؤية، وأن شريحة 666 هي سمة الوحش في سفر الرؤية، وهي من أفعال الدجال.