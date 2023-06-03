نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة ديربي مدينة مانشستر، التي تجمع بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتضن ملعب ويمبلي، المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام اليونايتد، ويعاونه جاك جريليش، وبرناردو سيلفا، والبلجيكي كيفين دي بروين.

وتخطى الفريق السماوي، نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، بينما عبر فريق الشياطين الحمر إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز- روبن دياز - كايل والكر

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.