الجمعة.. "أساسيات السيناريو السينمائي" ورشة مجانية بمتحف نجيب محفوظ

تنطلق ثاني فعاليات ورشة "تنمية" المجانية، الذي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تحت عنوان "أساسيات السيناريو السينمائي"، وذلك في الثالثة عصر الجمعة المقبل، الموافق 9 يونيو الجاري، بمتحف نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب.

يحاضر فى الورشة الدكتور نادر رفاعي، وتشمل 8 محاضرات في: “مفهوم السيناريو السينمائي، ومفهوم المشهد السينمائي، وعناصر البناء الدرامي، وحرفية رسم الشخصيات، ومفهوم الحوار السينمائي، وأساسيات المكان السينمائي، وعناصر السرد السينمائي، ومفهوم النوع الفيلمي، وسيناريو الفيلم الروائي القصير والوثائقي”.

يذكر أن ورشة " تنمية" مزيج من الورش في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطّاقات الإبداعية لتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز، اشراف د. شهد مختار.

المشاركة في الورشة مجانا عن طريق ملىء إستمارة المشاركة من خلال الرابط التالى: https://docs.google.com/.../1F5rqlUXPww1sDspnbxj3ljh.../edit