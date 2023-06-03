حلق شعرها زيرو.. بلاغ يتهم أب بالتعدي على ابنته بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط سائق مقيم قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد تعدية على ابنته القاصر وقص شعرها والتعدي عليها لإرتباطها عاطفيا بأحد الأشخاص وعلمه بذلك.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا من "سلوى.ح.م" 33 عامًا، ربة منزل بقيام طليقها "محمود.ا.ر"، 38 عامًا، سائق، بالتعدي على نجلتهما"ا"، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة طرفة بالضرب بالأيدي وحلق شعرها.

و تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله اعترف بإرتكابة للواقعة بقصد تأديب نجلتة لإرتباطها عاطفيًا بأحد الأشخلص في القرية وتبادل الإتهام مع الشاكية بالتعدي عليه بالسب والشتم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.