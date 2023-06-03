"الأرصاد": استمرار الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم تسود أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل، حتى يوم الأربعاء، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها.

الأرصاد تُحذر من الشبورة المائية

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عودة الشبورة المائية وذلك في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط؛ وتعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.