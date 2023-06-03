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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"أوسوريو" يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وطالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

 

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خوان كارلوس أوسوريو الاتحاد السكندري نادي الزمالك