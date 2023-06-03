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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دواين جونسون يعود إلى سلسلة "Fast and Furious"

Fast and Furious
Fast and Furious
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كشف النجم داوين جونسون، عن عودته لدور لوك هوبز بسلسلة أفلام الحركة الشهيرة "Fast and Furious"، وذلك بعد خلاف دام لسنوات بينه وبين نجم السلسلة فين ديزل.

ووفق موقع “هوليوود ريبوتر” يعتبر هذا الفيلم الجديد ليس قصة ثانوية على طريقة “Hobbs & Shaw”، ولا هو أيضًا تكملة للسلسلة الأساسية. تقول المصادر، أن الفيلم سيكون بمثابة فصل جسر بين “Fast X” و“Fast 11”، ومن المتوقع أن يقوم ببطولة ممثلين آخرين.

واستبعد الموقع أن يحل فين ديزل بطلًا بجانب جونسون حتى الوقت الراهن. تقول المصادر أيضًا أنه من غير المتوقع أن يكون ديزل نجمًا في هذا الفصل الجانبي، على الرغم من عدم استبعاد أي شيء للمشاريع المستقبلية.

يُشار إلى أن أولى أجزاء سلسلة "Fast & Furious" صدر عام 2003، وأنضم جونسون للسلسلة في عام 2011. وحققت الأجزاء العشرة إجمالى إيرادات قدرت بنحو 6.81 مليار دولار عالميا.

داوين جونسون Fast and Furious