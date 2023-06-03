دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينهي إجراءات السفر للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في الإياب

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد من الأسبوع القادم.

وحدد الأهلي يوم ٨ يونيو الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة العودة أمام الوداد.

ويفتقد الأهلي جهود ١٤ لاعبا أمام الوداد المغربي غدا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الغائبين عن المباراة سواء للإصابة أو لأسباب فنية كلا من: محمد الشناوي - رامي ربيعة - برونو سافيو - أيمن أشرف - محمد الضاوي كريستو - شادي حسين - أكرم توفيق - كريم فؤاد - رأفت خليل - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا - محمد أشرف - مصطفى مخلوف - كريم الدبيس.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

تشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الوداد ودراسة خطة المباراة.

ويقام اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينطلق الاجتماع الفني في الرابعة عصرا حيث يشهد الاتفاق على ملابس الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحد نجوم الأهلي مؤتمرا صحفيا في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة الوداد المغربي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الوداد المغربي غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.