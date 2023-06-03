العثور على لغم من مخلفات حرب بحمولة رمال في المنصورة

عثر أهالي منطقة الزعفران بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جسم غريب يشتبه في أن يكون لغما من مخلفات الحرب وذلك وسط الرمال بأحد مستودع مستلزمات البناء "رمل وزلط"، وذلك بعدما أفرغت إحدى سيارات النقل حمولة رمال ليتم اكتشافه وسطها.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الزعفران بمدينة المنصورة أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة بالعثور على جسم غريب يشتبه في أن يكون لغما حربيا.

انتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وجرى التعامل مع الجسم الغريب ونقله بطريقة آمنة لفحصه وتبين قيام أحد سيارت نقل الرمال بتفريغ حمولة رمال بمستودع الرمال بمنطقة الزعفران ليتم العثور وسط الرمال على الجسم الغريب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.