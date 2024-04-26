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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

166.7 مليار جنيه فاتورة السلع والخدمات في العام المالي الجديد

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كشف البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024\2025، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، تقديرات الحكومة لإجمالي فاتورة السلع والخدمات للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 166.7 مليار جنيه.

وقدرت الحكومة في البيان المالي فاتورة السلع والخدمات للعام المالي الحالي 2023\2024 بـ 136.5 مليار جنيه، مقابل 127.8 مليار جنيه في عام 2022\2023، و 99.6 مليار جنيه في العام المالي 2021\2022، كما هو موضح في الجدول المرفق.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري ليصل نحو 4.2% للعام المالي 2024/ 2025، في ظل تداعيات الأزمات العالمية ومعدلات التضخم والفائدة العالية، مقابل تقديرات لنمو يصل إلى 2.9% في العام المالي 2023/ 2024، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.8% في العام المالي المالي 2022/ 2023.

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