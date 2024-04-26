الأهلي يستضيف مازيمبي بحثًا عن بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي الأميرة الأفريقية، بعدما تعادل الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو سلبيا.

ويتسلح الشياطين الحمر في مباراة اليوم بالدعم الجماهيري الكبير بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرج لدعم الفريق في المهمة الأفريقية وحملة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

يخوض الأهلي مباراة اليوم بهدف الفوز وحسم التأهل للنهائي للمرة الـ17 في تاريخ الفريق والخامسة على التوالي في رحلة البحث عن اللقب الـ12 والاحتفاظ بالأميرة الأفريقية في القلعة الحمراء.

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم أمام مازيمبي عددا من نجوم الفريق بعد التعافي من الإصابة وستكون مشاركتهم وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعدما أصبح الرباعي محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات جاهزين طبيا للمباراة وستكون عودتهم دفعة معنوية كبيرة للفريق لما يمثله الرباعي من خبرات وإمكانيات كبيرة في صفوف الفريق.

ويعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه ومهارات خط الهجوم خاصة محمود كهربا والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي بالإضافة لعودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيز الجهاز الفني على الواجبات الدفاعية خاصة في ظل الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها خط الدفاع الأحمر وخوفا من تكرار هذه الأخطاء وغياب التركيز الذي قد يكلف الفريق أهداف تأزم موقفه في المباراة خاصة أن فريق مازيمبي يمتلك خط هجوم قويا ويعتمد على الهجمات المرتدة.

وطالب “كولر” المدافعين بالتركز وعدم ترك مساحات للاعبي الفريق المنافس، كما طلب من لاعبي خط الوسط الضغط على لاعبي مازيمبي وعدم منحهم فرصة للاستحواذ على مجريات اللعب وبناء الهجمات المنظمة.

وحذر المدير الفني لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة والعرضيات التي يجيد فريق مازيمبي التعامل معها وتسجيل أهداف منها، خاصة الضربات الركنية التي تعتبر مصدر خطورة الفريق الكونغولي في ظل وجود مهاجمين طوال القامة مثل فيليبي كينزومبي وفيلي تراوري والخطير جويل بيا.

وعلى الصعيد الهجومي استقر “كولر” على الدفع بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من البداية في ظل تألقه مؤخرا حيث يعتبر هو المهاجم رقم 1 في الخط الأمامي متفوقا على الثنائي محمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست، على أن يعتمد أيضا على الأجنحه أحمد عبدالقادر ورضا سليم الذي طلب منه المدير الفني الابتعاد على اللعب الفردي والتعاون مع زملائه واللعب الجماعي لمصلحة الفريق بعدما ظهر اللاعب المغربي في أكثر من مباراة يميل إلى الفردية.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية “إمام عاشور” وثلاثي الهجوم، رضا سليم وأحمد عبدالقادر ووسام أبو علي.

ويتطلع الأهلي لمواصلة أرقامه القياسية في دوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة مازيمبي والتأهل للنهائي الذي يحمل الشياطين الحمر الرقم القياسي للوصول للنهائي بدوري أبطال أفريقيا برصيد 16.

ووصل الأهلي لنهائي الأميرة الأفريقية في آخر 4 نسخ ويتطلع للتواجد في النهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي وكسر الرقم القياسي المسجل باسم الأهلي أيضا بالوصول أربع مرات متتالية إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام 2005، و2006، و2007، و2008.