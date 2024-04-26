16.4 تريليون جنيه سقفًا للدين في موازنة العام الجديد

كشف البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024\2025، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، سقف الدين الذي تسعى الحكومة للوصول إليه خلال العام المالي الجديد، والذي حددته بنسبة 96.4% من الناتج المحلي، ويبلغ نحو 16.4 تريليون جنيه.

وشمل البيان المالي إجمالي مصروفات الحكومة العامة والذي بلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وتسعى الحكومة لتحقيق أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالي، والدين أقل 80% في يونيو 2027.