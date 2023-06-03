مصرع مسن وإصابة نجله في حادث مروري بالوادي الجديد

لقى شخص مسن مصرعه، فيما أصيب نجله، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز بلاط، في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة المرور يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة بطريق الخارجة – بلاط بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن مصرع عبد المنعم محمد كيلاني، 74 عامًا، فيما أصيب نجله أحمد، 37 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما جرى وضع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.