أسعار الذهب اليوم السبت 2 يونيو 2023

السبت 03/يونيو/2023 - 09:33 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 2 يونيو 2023، فى بداية التعاملات، وانخفص فى ختام تعاملات امي بنحو 15جنبه للجرام .

ووصل سعر عيار 21 إلى نحو 2340 جنيه للبيع و 2365 جنيه للشراء و عيار 24 إلى 2677 جنيه للبيع و2700 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 2003 جنيه للبيع و 2020 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1553 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء .

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.67مليون جنيه للبيع و 2.70 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 83.9 ألف جنيه للبيع و 84.6 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.600 ألف جنيه للبيع و 18.800 ألف جنيه للشراء.

