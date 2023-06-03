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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 2 يونيو 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 2 يونيو 2023، فى بداية التعاملات، وانخفص فى ختام تعاملات امي بنحو 15جنبه للجرام .
ووصل سعر عيار 21 إلى نحو 2340 جنيه للبيع و 2365 جنيه للشراء و عيار 24 إلى 2677 جنيه للبيع و2700 جنيه للشراء.
وسجل سعر عيار 18 نحو 2003 جنيه للبيع و 2020 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1553 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء .
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.67مليون جنيه للبيع و 2.70 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 83.9 ألف جنيه للبيع و 84.6 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.600 ألف جنيه للبيع و 18.800 ألف جنيه للشراء.
 

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