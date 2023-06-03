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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في زابوروجيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أعلن الجيش الروسي اليوم السبت أن المدفعية الروسية تمكنت من تدمير معقل للقوات الأوكرانية على اتجاه "زابوروجيا".
وأضاف الجيش الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن أطقم المدفعية ذاتية الدفع دمرت معقلا للقوات الأوكرانية في "نوفواندريفكا"، مشيرا إلى أنه تم استهداف محطة لتوجيه الطائرات بدون طيار في منطقة "ماليخ شيرباكوف" بقذائف "جراد" الصاروخية.
وأشار الجيش الروسي إلى أن قواته قضت على مجموعة استطلاع معادية في منطقة "نوفوميخيلوفكا".
 

الجيش الروسي زابوروجيا روسيا