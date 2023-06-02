رغم التحذير من حرب عالمية.. بايدن يتجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا.. «واشنطن بوست» تكشف أسباب عدم انصياع أمريكا لتهديدات بوتين وتوسيع ترسانة أوكرانيا

جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، بمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز «F-١٦» بمثابة تجاوز الخطوط الحمراء مع روسيا، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا القرار سيقود إلى حرب عالمية وسيجر واشنطن وموسكو إلى صراع مباشر.

فعلى الرغم من التحذيرات المروعة للزعيم الروسي، وافقت الولايات المتحدة تدريجياً على توسيع ترسانة أوكرانيا بصواريخ جافلين وستينغر، وقاذفات صواريخ هيمارس، وأنظمة دفاع صاروخي متطورة، وطائرات بدون طيار، وطائرات هليكوبتر، ودبابات إم ١ أبرامز، وقريباً طائرات مقاتلة من الجيل الرابع.

تحذيرات كاذبة

ويقول مسئولون أمريكيون بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أحد الأسباب الرئيسية لتنحية تهديدات بوتين جانبًا هو الديناميكية التي استمرت منذ الأيام الأولى للحرب: فلم يلتزم الرئيس الروسي بمعاقبة الغرب على توفير الأسلحة لأوكرانيا. لقد أعطى خداعه للقادة الأمريكيين والأوروبيين بعض الثقة في أنه يمكنهم الاستمرار في القيام بذلك دون عواقب وخيمة، ولكن إلى أي مدى يظل أحد أخطر حالات عدم اليقين في الصراع.

وقال مكسيم ساموروكوف، الخبير الروسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لقد قللت روسيا من قيمة خطوطها الحمراء مرات عديدة بالقول إن أشياء معينة ستكون غير مقبولة ومن ثم لا تفعل شيئًا عندما تحدث". "المشكلة هي أننا لا نعرف الخط الأحمر الفعلي. إنه في رأس شخص واحد، ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر".

يقول المسئولون الأمريكيون، إن إدارة مخاطر التصعيد تظل واحدة من أصعب جوانب الحرب بالنسبة لبايدن ومستشاريه في السياسة الخارجية. قال المسئولون عند تحديد أنظمة الأسلحة الجديدة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها، فإنهم يركزون على أربعة عوامل رئيسية وهي:

"هل هم في حاجة إليها؟ هل يمكنهم استخدامه؟ هل لدينا؟ ماذا سيكون الرد الروسي؟.

وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية لـ "واشنطن بوست"، إن إحجام روسيا عن الانتقام قد أثر على حسابات المخاطر لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، المقرب من بايدن والذي كان صوتًا مؤثرًا يشجع الإدارة وحلفاء الولايات المتحدة على بذل المزيد لدعم أوكرانيا.

فوائد الإمداد تفوق المخاطر

وقال مسئول في البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، مثل بلينكين، رأى أيضًا أن فوائد إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفتاكة تفوق مخاطر التصعيد وعمل على نطاق واسع مع الحلفاء الأوروبيين على تزويد أوكرانيا بطائرات إف -١٦.

وتمكنت الإدارة من التوفيق بين هذه المخاوف وسط ضجة من الأوكرانيين والصقور في الكونجرس المحبطين من النهج التدريجي والمتحمسين لبايدن للتحرك بشكل أسرع في إرسال معدات أكثر تقدمًا إلى ساحة المعركة وسط هجوم روسيا.

وفي بداية الحرب الروسية؛ في فبراير من العام الماضي، حذر بوتين من أن أي دولة حاولت إعاقة قواته "يجب أن تعلم أن الرد الروسي سيكون فوريًا ويؤدي إلى عواقب لم ترها في التاريخ.

محرقة نووية

ومع استمرار الحرب، أصبحت تحذيرات بوتين ومعاونيه أكثر جرأة، مما يهدد بحدوث محرقة نووية إذا واجهت روسيا انتكاسات في ساحة المعركة.

وقال بوتين في سبتمبر الماضي: "إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها مهددة، فسنستخدم جميع وسائل الدفاع المتاحة لنا ، وهذه ليست خدعة".

كان ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القوي التابع لبوتين ، أكثر وضوحًا في يناير. وقال: "إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تؤدي إلى حرب نووية".

بينما تحدى بوتين الولايات المتحدة - تعليق المشاركة في معاهدة مهمة للحد من الأسلحة، وسجن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والإشراف على قرار المحكمة بالحكم على نجمة WNBA بريتني غرينر بالسجن لمدة تسع سنوات قبل الإصرار على واحد مقابل- صفقة واحدة مع تاجر أسلحة سيئ السمعة - لم يهاجم واشنطن أو حلفائها عسكريا.

لكن المسئولين الغربيين يدركون أن هذا لا يعني أنه لن يفعل أبدًا - خاصة مع تصاعد الصراع.

وضربت طائرات مسيرة، الثلاثاء الماضي، أحياء ثرية في موسكو فيما وصفه سياسي روسي بأنه أسوأ هجوم على العاصمة منذ الحرب العالمية الثانية، ونفت أوكرانيا ضلوعها في مثل هذه الضربات داخل البر الرئيسي الروسي، وقالت إدارة بايدن إنها لا تمكن أو تشجع على شن هجوم أوكراني داخل روسيا. لكن يبدو أن كييف راضية عن المدنيين الروس الذين عانوا من المخاوف التي عاشها الأوكرانيون لأكثر من عام حيث تعرضت مراكزهم السكانية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة روسية لا هوادة فيها.

حالة الجيش الروسي

وقال مسئولون أمريكيون إن أحد التفسيرات المحتملة لإحجام بوتين عن ضرب الغرب هو تضاؤل حالة الجيش الروسي.

وصرح مسئول أمريكي كبير قائلا: "لا يبدو أنه من مصلحتهم الدخول في مواجهة مباشرة مع الناتو في الوقت الحالي". "إنهم ليسوا في وضع جيد للقيام بذلك".

وقدر الجنرال مارك إيه ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مقابلة حديثة مع فورين أفيرز، أن روسيا عانت ما يصل إلى ٢٥٠ ألف قتيل وجريح منذ بدء الحرب في أوكرانيا - خسائر فادحة لأي صراع.

وقال ميلي، إن بوتين استبدلهم في ساحة المعركة، لكن بجنود احتياط "ضعيف القيادة، وغير مدربين بشكل جيد، وسوء التجهيز، وغير مستدام بشكل جيد".

ومع تصاعد عدد القتلى الروس، أعاد بوتين ضبط أهدافه الحربية، من السيطرة على كييف وقطع رأس الحكومة الأوكرانية إلى السيطرة وضم رقعة من الأراضي عبر شرق وجنوب أوكرانيا.

ومع ذلك، لا يزال المسئولون الأمريكيون قلقين من أن روسيا، موطن أكبر ترسانة نووية في العالم، يمكن أن تتصاعد في أوكرانيا أو في أي مكان آخر.

وفي العام الماضي، وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تفكر في نشر سلاح نووي، حذر كبار المسؤولين في وزارة الخارجية موسكو بشكل خاص من عواقب القيام بذلك - رسائل تلتها في النهاية تحذيرات عامة.

بينما كانت إدارة بايدن تزن مثل هذه المخاطر، أعرب القادة الأوكرانيون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن فزعهم علنًا. لقد زعموا أن التردد والتأخير الملحوظين قد أدى إلى إطالة أمد إراقة الدماء من خلال إعاقة قدرة أوكرانيا على هزيمة الجيش الروسي وفرض إنهاء الحرب.

في غضون ذلك؛ قال الصقور الجمهوريون في الكونجرس إن التهديد بالتصعيد الروسي لا ينبغي حتى أن يكون في الاعتبار ، ووصف النائب مايكل ماكول من تكساس ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، الإدارة بأنها "جبانة" لعدم إرسالها أنظمة صواريخ بعيدة المدى تعرف باسم "ATACMS".

ووافقت بريطانيا على نقل أسلحة مماثلة، صواريخ بعيدة المدى تعرف باسم "Storm Shadows"، في أوائل مايو الماضي.

وداخل إدارة بايدن، يُعتبر البنتاجون أكثر حذراً من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بشأن إرسال أسلحة أكثر تطوراً إلى أوكرانيا، لكن المسؤولين هناك ينفون أن الخوف من التصعيد يلعب أي دور في حساباتهم.

وقال مسئول كبير في البنتاغون دافع عن دورها ومستشارها لأن طلبات كييف الطموحة طوال الحرب، إن وزارة الدفاع ركزت على ما تحتاجه أوكرانيا في أي لحظة.

وقبل أن يتم نقل أي أسلحة أو معدات غربية تقريبًا إلى الوحدات التي ستستخدمها، يجب أن تتعلم القوات الأوكرانية أولاً كيفية التشغيل والحفاظ على ما يتلقونه، كما قال هذا الشخص، مشيدًا بـ "مدى روعتهم" في "مواجهة ماذا" هو الآن نظام صيانة ودعم متطور للغاية لم يكن موجودًا في بداية الحرب".

ومما لا شك فيه أن رغبة إدارة بايدن في تجاوز الخطوط الحمراء لبوتين قد عززت قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها واستعادة الأراضي في الشرق والجنوب، لكن ما يتبقى هو ما إذا كان بوتين سيستمر في السماح للغرب بتحدي تهديداته دون عواقب.

