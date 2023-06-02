كفاراتسخيليا يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

فاز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم فريق نابولي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في موسم 2022-2023.

وكشفت رابطة الدوري الإيطالي «سيري آ»، عن فوز كفاراتسخيليا بجائزة أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم.

وقدم كفاراتسخيليا، موسميًا مميزًا مع نابولي، حقق خلاله فريق الجنوب لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، واللقب الغائب منذ 33 عامًا عن خزانة النادي.

خفيتشا كفاراتسخيليا، أطلقت عليه جماهير نابولي، مارادونا الجديد أو «مارادونا الجورجي» أو «كفارادونا»، نظرًا لموهبته الكبيرة التي أمتعت الكثيرين حول العالم بأسلوبه في المراوغة وإحراز الأهداف.

وقاد كفاراتسخيليا فريق الجنوب، لتحقيق لقب الإسكوديتو للمرة الأولى منذ عام 1990 منذ عهد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي ارتدى قميص الفريق خلال الفترة من 1984 حتى 1991.

وسجل خفيتشا كفاراتسخيليا 12 هدفًا مع نابولي خلال الموسم الجاري وصنع 10 آخرين، في 33 مباراة خاضها مع فريقه في بطولة الدوري الإيطالي.

وتختتم منافسات الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، يوم الأحد، حيث تستكمل منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.