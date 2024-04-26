مصدر إسرائيلي رسمي: قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة

كشف مصدر سياسى إسرائيلى رسمى أن الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدًا للغاية، مضيفًا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع، وفقا لما أفادت به قناة الإخبارية فى خبر عاجل منذ قليل.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى رسمى، أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار فى غزة إلا لبضعة أسابيع، مضيفا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك.

يأتي ذلك بعدما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة، بالإضافة إلى لايزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض حتى الآن.