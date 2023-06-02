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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غداً ..الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة غداً السبت محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الجنايات تنظر محاكمة قاتل زوجته بالنزهة