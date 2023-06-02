بعد إعلان إعتزالها .. تعرف على محطات ميريهان حسين الفنية

أثار خبر إعتزال الفنانة ميريهان حسين الفن، الكثير من الجدل فى الوسط الفنى وبين رواد السوشيال ميديا والمتابعين،ورغم تقديمها للعديد من الأعمال الفنية سينمائياً ودراميا وعلى مستوى المسرح، بل وكانت حتى العام الماضى تشارك فى الأعمال الفنية، إلا أنها فجرت المفاجأة بقرار الإعتزال

فى التقرير التالى نرصد محطات ميريهان حسين الفنية خلال مشوارها ..

البداية الغنائية "ستار أكاديمى"

بدأت ميريهان حسين رحلتها الفنية من خلال عالم الغناء، حيث قدمت فى برنامج المسابقات الشهير "ستار أكاديمى" ، وبرز إسمها ضمن المشاركين وحققت شعبية كبيرة من خلال عرض حلقات البرنامج .

رحلتها السينمائية "عمر وسلمى"

كانت أول أعمالها الفنية والسينمائية المشاركة فى الجزء الثانى للفيلم الناجح "عمر وسلمى" للفنان تامر حسنى، ومى عز الدين .

وقدمت أيضاً العديد من الأفلام السينمائية "الخلبوص" ، "عسل أبيض" ، "الهرم الرابع" ، "فوبيا" ، "دعدوش" ، "إتنين للإيجار" .

محطة الدراما هى الأبرز

قدمت ميريهان حسين العديد من الأعمال الدرامية تعدت ال ٣٥ عمل، وكانت تقوم بأكثر من عمل فى نفس العام،وكانت البدايه بمسلسل"ماما فى القسم" والذى حقق نجاحاً كبيراً بطولة النجمه القديرة سميرة أحمد، والنجم القدير محمود يس، ياسر جلا، ميريهان حسين، أحمد فهمى، والإخراج رباب حسين، وتوالت الأعمال الدرامية بعد ظهورها الأول وأبرز تلك الأعمال "لحظات حرجة" ، "آدم وجميلة" ، "إسم مؤقت" ، "الإكسلانس" ، "حوارى بوخارست" ، "الكيف" ، "السبع بنات" ، "الأب الروحى" ، "نصيبى وقسمتك" ، وكان آخرهم "نقل عام" و "مشوار الونش" .

المسرح

قدمت ميريهان حسين على المسرح عرضين فقط "شمسية وأربع كراسى" بطولة أشرف عبد الباقى، ميريهان حسين، محمد أنور، أوس أوس، محمد عبد الرحمن والإخراج أشرف عبد الباقى.

مسرحية "الليلة الكبيرة " بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغنى، ميريهان حسين، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، والإخراج بتول عرفة .

التقليد "المحطة الأخيره"

لجأت ميريهان حسين إلى تقديم بعض أنماط التقليد للشخصيات الفنية، من خلال إتقان الأداء الصوتى والحركى، مع بعض الإقتراب من الشكل الخاص بالشخصية عن طريق أدوات التجميل، وشاركت الجمهور الكثير من الشخصيات بمقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فى لقاء تلفزيونى مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" وقدمت الشخصيات بطريقة التقليد بالأداء والزى، وأبرزهم الفنانة القديرة نبيلة عبيد .