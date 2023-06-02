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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا واليابان والفلبين تطلق أول تدريبات عسكرية ثلاثية في ميناء مانيلا لمدة أسبوع

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة واليابان والفلبين
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أطلق أفراد خفر السواحل من الولايات المتحدة واليابان والفلبين، أول تدريبات عسكرية ثلاثية على الإطلاق في ميناء العاصمة الفلبينية "مانيلا" والتي تستمر لمدة أسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أن السفينة الأمريكية المعروفة بـ"ستراتون" واليابانية "أكيتسوشيما" وصلتا إلى الميناء أمس، كما يشارك في التدريبات نحو 400 جندي من الدول الثلاث على سيناريوهات، من بينها التصرف بصرامة تجاه الصيد غير القانوني وإجراء عمليات إنقاذ.

وسيكون تركيز الأحداث على عمليات مكافحة القرصنة والبحث والإنقاذ التي ستجرى الأسبوع المقبل قبالة سواحل محافظة "باتان" شمالي البلاد، حيث تواجه تلك المنطقة بحر الصين الجنوبي.

وتعد المنطقة مصدر قلق لقادة الدول الثلاث الذين ينتقدون أنشطة الصين المتزايدة هناك، كما تقول "بكين"، إن من حقها السيطرة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو أمر تتنازع عليه بشدة دول أخرى في المنطقة.

الولايات المتحدة اليابان الفلبين