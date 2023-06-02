"الفنون الشعبية" تكرم رئيسها الحالي لبلوغه سن المعاش

انتهت منذ قليل، احتفالية تكريم رموز الفن والإبداع، التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، بمسرح البالون في العجوزة، وقدمها الفنان هاني النابلسي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم قصير يتناول مراحل التطوير وأعمال الصيانة لمواقع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تابعه ميدلي غنائي لفرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت، والذي تفاعل معها الحضور بترديد الكلمات

حضر الاحتفالية كوكبة من أبرز نجوم الفن من بينهم: الفنانة نهال عنبر، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة مديحة حمدي، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان مجدي فكرى، والإعلامية بوسي شلبي، وآخرون.

كرم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والمطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق، وإهدائهم دروع البيت الفني للفنون الشعبية ، تقديرا لجهودهم الفنية والإبداعية.

كما كرم الفنان وليد طه المدير العام للسيرك القومي، المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وإهدائه درع السيرك القومي تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير السيرك طول مسيرته الإدارية، ولبلوغه سن الستين، وسط حفاوة كبيرة بين أبناء الفرق الفنية التابعة للبيت.