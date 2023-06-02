سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة بـ"صورة غريبة"

روجت المطربة سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة "إنسان آلى " التى سيتم طرحها خلال أيام، بصورة غريبة قامت بنشرها على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية .

وعلقت "أخيراً أغنية إنسان آلى، أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل، ترقبوها قريباً" .

ظهرت الديفا في الصوره بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجه نصفه حقيقى ونصفه الآخر بشكل إنسان آلى.

أغنية إنسان آلى كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع ديجيتال ساوند.