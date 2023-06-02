مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة إثر اصطدام قطار بتوك توك بالبحيرة

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، منذ قليل، إثر إصطدام قطار بضائع بخط ( الأسكندرية- القاهرة)، بتوك بمزلقان الروس بقرية كوم أمبو التابعة لمركز مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثث الضحايا لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصطدام قطار بضائع بـ"توك توك"، أثناء عبور مزلقان شريط السكة الحديد بخط ( القاهرة – الأسكندرية)، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ المتوتي بمستشفي أبو المطامير المركزي.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.