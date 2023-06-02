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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة الخطة قبل بطولة إفريقيا

الحسيني يجتمع بمنتخبي
الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة
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حرص عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على الاجتماع مع الفريق الأولمبي لسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة في حضور المديرين الفنيين والمدربين واللاعبين.

وقام الحسيني بالاجتماع بكل فريق بشكل منفرد وذلك من أجل مناقشة الخطة النهائية قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر وبطولة العالم في إيطاليا .

وأكد عبد المنعم الحسيني خلال الاجتماع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد كما حرص على الاستماع لكافة الآراء سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وشهد الاجتماع التحدث عن الأهداف النهائية للمشاركة الأولمبية وأيضا أهداف المرحلة وصولا لمرحلة المنافسة في أولمبياد باريس 2024.

الحسيني الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح