ورش عمل توعوية للعاملين بوزارة السياحة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية

نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لمديري الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، واستعرضت خلالها الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومحاورها الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيلها.

كما تم فتح باب النقاش والحوار والاستماع إلى آراء ورؤى ومقترحات الحضور بشأن هذه الاستراتيجية.

وتنظم الوزارة، بصفة دورية، سلسلة من ورش العمل التوعوية للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومسارات العمل خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق النمو السريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.