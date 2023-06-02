السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن تزور مصر

تصل السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، اليوم الجمعة ٢ يونيو في زيارة تستغرق يومين.

وافاد بيان صادر عن السفارة الامريكية بالقاهرة، إن ‎مصر هي المحطة الثانية للدكتورة بايدن ضمن جولة لمدة أسبوع في أربع دول في المنطقة بدأت في الأردن.

ومن خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى الأمريكية البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأثناء وجودها في مصر، وزيادة الفرص الاقتصادي ستلتقي الدكتورة بايدن بالنساء والشباب وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.