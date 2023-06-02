اليو .. ختام ليالي العرض المسرحي "كاليجولا" ببور سعيد

تختتم فرقة النصر المسرحية، مساء اليوم الجمعة ليالى العرض المسرحي "كاليجولا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

"كاليجولا" للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، بمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

العرض عن أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته.

"كاليجولا" بطولة شادي حامد، محمد حسن، آية عامر، سارة هاني، هويدا السقا، رائد حجازى، إبرام عياد، مجدى الشناوى، محمد أبو النور، أمجد وائل، وجاء بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

يأتي العرض في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

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